بعد اتهامها بتفجير أنابيب نورد ستريم... لندن ترد على "المزاعم الكاذبة" الروسية

نفت بريطانيا مزاعم روسيا المتمثلة باتهام بريطانيا بتفجير خط أنابيب الغاز "نورد ستريم" الشهر الماضي، إذ أشارت وزارة الدفاع الروسية إنه "وفقا للمعلومات المتاحة، شارك أفراد من البحرية البريطانية في تخطيط ودعم وتنفيذ هجوم إرهابي في بحر البلطيق في 26 أيلول من هذا العام - بتفجير خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم 2".

ووصفت بريطانيا اتهامات روسيا بأنها "مزاعم كاذبة من العيار الثقيل".وقال متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية "من أجل صرف الانتباه عن إدارتها الكارثية للغزو غير المشروع لأوكرانيا، تلجأ وزارة الدفاع الروسية إلى ترديد مزاعم كاذبة من العيار الثقيل".وأضاف "تشير هذه القصة الأخيرة المختلقة إلى طبيعة الأحاديث الدائرة داخل الحكومة الروسية أكثر مما تشير إلى ما يفعله الغرب".وسُجّل انخفاض حاد في الضغط في خطي الأنابيب في 26 أيلول، ورصد خبراء الزلازل انفجارات، مما أثار موجة من التكهنات بشأن تخريب أحد أهم ممرات الطاقة الروسية.وسبق أن ألقت روسيا باللوم على الغرب في التفجيرات التي وقعت الشهر الماضي وألحقت أضرارا بخطي أنابيب "نورد ستريم 1" و"نورد ستريم "2 الروسيين في قاع بحر البلطيق.إلا أن روسيا لم تقدم من قبل تفاصيل محددة عن المسؤول عن الأضرار التي لحقت بخطي الأنابيب، اللذين كانا في السابق أكبر مسارين لتوصيل إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.