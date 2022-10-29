بتبادل الشتائم.. انتهاء حملة الانتخابات الرئاسية بمناظرة حامية في البرازيل

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انتهت حملة رئاسية حامية في البرازيل بمناظرة تلفزيونية بين الرئيس السابق لولا دا سيلفا والرئيس الحالي جايير بولسونارو، تبادلا خلالها الشتائم، وذلك قبل يومين من الجولة الثانية من التصويت.وخلال أكثر من ساعتين، الجمعة، تقاذف المرشحان الشتائم بالكذب، بدلا من عرض مشاريعهما الملموسة للسنوات الأربع المقبلة.فقد قال الرئيس اليميني المتطرف جايير بولسونارو (67 عاما) "لولا، كف عن الكذب، اذهب إلى بيتك!".لم يسكت الرئيس اليساري السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي احتفل ببلوغه 77 عامًا الخميس، ورد قائلًا "هذا الرجل أكبر كذاب في تاريخ البرازيل، إنه مختل".وهاجم لولا خصمه بشأن سياسته الدولية، وقال: "في ظل حكومتك، أصبحت البرازيل منبوذة؛ لا أحد يريد أن يستقبلك ولا أحد يأتي إلى هنا". ورد بولسونارو ساخرًا "يظن نفسه أبا الفقراء"، قبل أن يصفه بأنه "لص".وفي آخر استطلاع أجراه معهد "داتافولها" (Datafolha)، تقدم لولا بشكل طفيف حيث حصل على 53% من نوايا التصويت مقابل 47% للرئيس اليميني.