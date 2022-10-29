احتفال هالوين يقتل العشرات في كوريا الجنوبية

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أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في سيول، السبت خلال احتفالات هالوين.وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة "فرانس برس"، قائلا إنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.وعانى نحو 50 شخصا من سكتة قلبية في منطقة إتايوان بالعاصمة سيول حيث كان الآلاف يحتفلون بعيد هالوين، وفق وكالة "يونهاب".وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن نحو 100 شخص أصيبوا، ويخشى مقتل عدد غير محدد، بعد أن سحقهم حشد كبير في شارع ضيق خلال احتفالات عيد الهالووين في العاصمة سول.يبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.