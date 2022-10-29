Advertisement

عربي-دولي

احتفال هالوين يقتل العشرات في كوريا الجنوبية

Lebanon 24
29-10-2022 | 14:50
A-
A+
Doc-P-1005456-638026740663691587.jpg
Doc-P-1005456-638026740663691587.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الدفاع المدني في كوريا الجنوبية عن تعرض عشرات الأشخاص إلى سكتة قلبية في سيول، السبت خلال احتفالات هالوين.

وأكد متحدث باسم إدارة الإطفاء الحادث لوكالة "فرانس برس"، قائلا إنه تم إرسال 140 سيارة إسعاف لرعاية الضحايا.
Advertisement

وعانى نحو 50 شخصا من سكتة قلبية في منطقة إتايوان بالعاصمة سيول حيث كان الآلاف يحتفلون بعيد هالوين، وفق وكالة "يونهاب".

وقال مسؤولون كوريون جنوبيون إن نحو 100 شخص أصيبوا، ويخشى مقتل عدد غير محدد، بعد أن سحقهم حشد كبير في شارع ضيق خلال احتفالات عيد الهالووين في العاصمة سول.

يبدو أن الضحايا تعرضوا إلى تدافع وسط حشود كبيرة في المنطقة حيث يشارك في احتفالات هالوين عدد كبير من الناس.

ودعا رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول المستشفيات للاستعداد لاستقبال المصابين، وفق ما أفاد مكتبه.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2022-10-30
09:00 | 2022-10-30
08:52 | 2022-10-30
08:30 | 2022-10-30
08:00 | 2022-10-30
07:30 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website