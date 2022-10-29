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عربي-دولي

معظمهم من لاعبي كرة القدم.. قتلى في انفجار قرب ملعب ببغداد

Lebanon 24
29-10-2022 | 17:27
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لقي 8 أشخاص على الأقلّ مصرعهم وأصيب أكثر من 20 بجروح جراء انفجار صهريج داخل مرأب سيارات في شرق بغداد، كما أفادت مصادر أمنية وطبية وكالة فرانس برس

وقال قائد عمليات بغداد، الفريق الركن أحمد سليم،  إن تسعة مدنيين استشهدوا واصيب 13 آخرون حصيلة انفجار صهريج شرقي العاصمة.
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وأضاف، أن "حادث انفجار الصهريج فني وليس إرهابياً".

وقال مصدر طبي لفرانس برس إن الانفجار الذي سمع دويّه في عدة مناطق في بغداد ووقع في مرأب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة.
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