انفجار في بغداد يؤدي الى مقتل 9 أشخاص واصابة 20 آخرين

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في حصيلة أولية، أفاد مصدر أمني بالعراق بمقتل 9 أشخاص على الأقل، وإصابة أكثر من 20 في انفجار شرق بغداد، السبت.وأضاف أن الانفجار وقع بالقرب من ملعب لكرة القدم ومقهى في حي البنوك شرقي العاصمة العراقية، نقلا عن مصادر طبية وأمنية.في حين سمع دوي الانفجار في عدة مناطق من بغداد، حيث وقع في مرآب مفتوح قرب ملعب لكرة القدم في حي سكني في شرق العاصمة. وقالت خلية الإعلام الأمني الرسمية إنها شرعت بالإجراءات اللازمة لمعرفة أسباب الحادث.من جهتها، طالبت البعثة الأممية في العراق بالتحقيق في سبب وظروف الانفجار، ودعت إلى أن يُفضي التحقيق إلى "المساءلة".فيما ذكرت خلية الإعلام الأمني، أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أمر بتشكيل لجنة تحقيق بإشراف وزير الداخلية لمعرفة ملابسات الانفجار.ودعا الرئيس العراقي عبداللطيف رشيد، من جهته، بإجراء تحقيق في الحادث، ومحاسبة المقصرين.أتت هذه التطورات على وقع احتقان الشارع إثر منح البرلمان، الخميس الماضي، الثقة لحكومة السوداني بعد عرضه برنامجه الوزاري الذي حصل على أغلبية مطلقة بالتصويت.وكان السوداني ( 52 عاماً)، وهو محافظ ووزير سابق منبثق من الطبقة السياسية الشيعية التقليدية، كُلف في 13 أكتوبر الحالي بتشكيل الحكومة من قبل رئيس الجمهورية الجديد عبد اللطيف رشيد مباشرة بعد انتخابه. "الحدث"