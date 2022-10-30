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عربي-دولي

مموهة على شكل لعبة... إصابة 7 أطفال أفغان بانفجار عبوة ناسفة

Lebanon 24
30-10-2022 | 03:00
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أُصيب سبعة أطفال بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة مموهة على شكل لعبة أطفال في منطقة نهرين بولاية بغلان الشمالية يوم الجمعة، حسبما ذكر محمد أنور، وهو طبيب في مستشفى محلي.

وقال الطبيب، إن الأطفال كانوا يلعبون بعبوة ناسفة شبيهة بألعاب الأطفال في قرية نواباد بمنطقة نهرين يوم الجمعة، قبل أن تنفجر العبوة الناسفة، مما أدى إلى إصابتهم جميعا.
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وأفاد أنور أن جميع الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و12 عاما، ينتمون إلى عائلة واحدة، وفقا لوكالة "شينخوا".
المصدر: سبوتنيك
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