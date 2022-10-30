النرويج ... مظاهرة للنازيين الجدد تسفر عن اعتقال 35 شخصاً

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ذكرت قناة "NRK" التلفزيونية أن الشرطة اعتقلت أكثر من 30 عضوا في حركة المقاومة الشمالية، وهي منظمة نازية جديدة في شمال أوروبا، في العاصمة النرويجية خلال مظاهرة لأنصار الحركة.وقالت الشرطة للقناة التلفزيونية: "الآن نسيطر على الوضع في وسط المدينة. تم اعتقال 35 شخصا".يشار إلى أن بعض المتظاهرين رفضوا الانصياع لمطالب عناصر حفظ النظام.وبحسب الشرطة النرويجية، فإن أعضاء المنظمة لم يتقدموا بطلب للسلطات المحلية لتنظيم مظاهرة.