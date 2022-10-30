الكرملين يحدد أساس الحوار بين بوتين وبايدن

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، قد تصبح أساسا للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

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وردا على سؤال صحفي حول القاعدة التي يمكن على أساسها إجراء حوار بين الزعيمين الروسي والأميركي قال بيسكوف في بث برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "القاعدة هي رغبة الولايات المتحدة في الاستماع إلى مخاوفنا، أي الرغبة الأميركية الحقيقية في العودة إلى الوضع الذي كان في ديسمبر ويناير الماضيين، والتساؤل: من الممكن أن ما يقدمه الروس لا يرضينا، ولكن ربما يكون الأمر يستحق الجلوس خلف طاولة المفاوضات".وأوضح: "أقصد هنا مشاريع الوثائق التي تم تقديمها لكل من بروكسل وواشنطن".