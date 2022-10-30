Advertisement

عربي-دولي

الكرملين يحدد أساس الحوار بين بوتين وبايدن

Lebanon 24
30-10-2022 | 06:30
A-
A+
Doc-P-1005638-638027293831540296.jpg
Doc-P-1005638-638027293831540296.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، قد تصبح أساسا للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.
 
وردا على سؤال صحفي حول القاعدة التي يمكن على أساسها إجراء حوار بين الزعيمين الروسي والأميركي قال بيسكوف في بث برنامج "موسكو. الكرملين. بوتين": "القاعدة هي رغبة الولايات المتحدة في الاستماع إلى مخاوفنا، أي الرغبة الأميركية الحقيقية في العودة إلى الوضع الذي كان في ديسمبر ويناير الماضيين، والتساؤل: من الممكن أن ما يقدمه الروس لا يرضينا، ولكن ربما يكون الأمر يستحق الجلوس خلف طاولة المفاوضات".
Advertisement

وأوضح: "أقصد هنا مشاريع الوثائق التي تم تقديمها لكل من بروكسل وواشنطن".
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-10-30
16:00 | 2022-10-30
15:30 | 2022-10-30
15:00 | 2022-10-30
15:00 | 2022-10-30
14:30 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website