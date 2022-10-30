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عربي-دولي
روسيا تدرج 11 إقليما بريطانيا على قائمة الدول غير الصديقة
Lebanon 24
30-10-2022
|
08:30
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أفاد مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأحد، بإدراج 11 أقليما بريطانيا، تقع ما وراء البحار، على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.
وجاء في بيان صدر عن المجلس ونشر في موقعه الرسمي: "تمت إدارج 11 إقليما بريطانيا وراء البحار إلى القائمة، بسبب دعمها للعقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا. هذه هي جزر برمودا، والمقاطعة البريطانية بالقارة القطبية الجنوبية، وإقليم المحيط الهندي البريطاني، وجزر كايمان، وجزر فوكلاند ومونتسيرات، وجزر بيتكيرن، وجزر سانت هيلانة وأسينشين وتريستان دا كونا، وجورجيا الجنوبية، وجزر ساندويتش الجنوبية، أكروتيري ودكليا، وجزر توركس، وكايكوس".
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وذكر البيان أن القائمة كانت تشمل في البداية سوى 3 أقاليم بريطانية، وهي جزر فيرجن البريطانية، وجبل طارق، وجزيرة أنغيلا
وأوضح: "هكذا فإن جميع أقاليم ما وراء البحار البريطانية الأربعة عشر مدرجة الآن على قائمة البلدان غير الصديقة لروسيا".
(روسيا اليوم)
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