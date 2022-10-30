Advertisement

عربي-دولي

موسكو تعلق على رغبة بولندا في نشر قنابل نووية أميركية على أراضيها

Lebanon 24
30-10-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1005693-638027348551240941.jpg
Doc-P-1005693-638027348551240941.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، عن قلق موسكو من رغبة وارسو في نشر قنابل نووية أميركية على الأراضي البولندية.
 
وقال لافروف في مقابلة خاصة بفيلم "العالم على الحافة. دروس من أزمة الكاريبي" الذي عرض يوم الأحد على القناة الروسية الأولى، إن "بولندا تطلب بنفسها أن تكون مرشحة لينشر الأميركيون كذلك على أراضيها قنابلهم النووية. هذا الوضع مقلق للغاية".
Advertisement

واضاف وزير الخارجية الروسي أن جيلا جديدا ظهر من السياسيين الغربيين يحاول بطريقة غير مسؤولة "التلاعب" بموضوع الأسلحة النووية.

تجدر الإشارة إلى أن بولندا أكدت مؤخرا أنها لا تتفاوض بشأن نشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها، لكنها مهتمة للغاية بهذا الأمر.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن بولندا منفتحة على نشر الأسلحة النووية الأميركية على أراضيها.
 
(روسيا اليوم) 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2022-10-30
16:00 | 2022-10-30
15:30 | 2022-10-30
15:00 | 2022-10-30
15:00 | 2022-10-30
14:30 | 2022-10-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website