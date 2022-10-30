موسكو تعلق على رغبة بولندا في نشر قنابل نووية أميركية على أراضيها

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأحد، عن قلق موسكو من رغبة وارسو في نشر قنابل نووية أميركية على الأراضي البولندية.

Advertisement

وقال لافروف في مقابلة خاصة بفيلم "العالم على الحافة. دروس من أزمة الكاريبي" الذي عرض يوم الأحد على القناة الروسية الأولى، إن "بولندا تطلب بنفسها أن تكون مرشحة لينشر الأميركيون كذلك على أراضيها قنابلهم النووية. هذا الوضع مقلق للغاية".واضاف وزير الخارجية الروسي أن جيلا جديدا ظهر من السياسيين الغربيين يحاول بطريقة غير مسؤولة "التلاعب" بموضوع الأسلحة النووية.تجدر الإشارة إلى أن بولندا أكدت مؤخرا أنها لا تتفاوض بشأن نشر أسلحة نووية أميركية على أراضيها، لكنها مهتمة للغاية بهذا الأمر.وفي وقت سابق، قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، إن بولندا منفتحة على نشر الأسلحة النووية الأميركية على أراضيها.