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عربي-دولي

المفاوضات مستمرة بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية

Lebanon 24
30-10-2022 | 09:30
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أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات بشأن إنشاء منطقة آمنة حول محطة زابوروجيه النووية.
 
وقال في حديث لوكالة "Nova" الإيطالية: "حققنا تقدما (حول المنطقة الآمنة)، ولا تزال المفاوضات مستمرة، والقرار النهائي لم يتخذ بعد".
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وأضاف أنه تحدث عن مدى الأهمية الملحة لهذه القضية في اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وردا على سؤال صحفي حول احتمال مشاركة "الخوذ الزرق" في المهمة في محطة زابوروجيه النووية، أجاب غروسي: "لإشراك الأمم المتحدة من الضروري تلقي موافقة عليه في مجلس الأمن، حيث يوجد لروسيا حق الفيتو. وفي الوقت الحالي أعتقد أن هذا غير مرجح، ولهذا السبب أعتقد أيضا أن المساحة (للعمل) التي تمكنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الحصول عليها قيمة حقا".
 
(روسيا اليوم) 
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