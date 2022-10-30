موسكو تلقي بالمسؤولية على نظام كييف في تعليق العمل بصفقة الحبوب

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن النظام في كييف يتحمل المسؤولية عن تقويض تنفيذ صفقة نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

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وأوضحت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام"، اليوم الأحد، أن "تقويض صفقة الحبوب تم من قبل زيلينسكي وإرهابييه، بقيادة متخصصين بريطانيين، من أجل إضافة ابتزاز آخر إلى جانب الابتزاز النووي".وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية: إن نظام كييف لا يكتفي بالمال والسلاح، فهو بحاجة إلى المزيد من الوفيات"، مشيرة إلى أن "نظام كييف يرتكز على هذا العرش الجهنمي: المال والسلاح والموت".وذكّرت زاخاروفا بأن روسيا اقترحت منذ فترة طويلة نقل كميات من الأسمدة الروسية مجانا إلى البلدان الفقيرة.كذلك أشارت إلى أن روسيا مستعدة لتقديم ما يصل إلى 500 ألف طن من الحبوب مجانا للبلدان الفقيرة.وقالت إن "نظام كييف، بسبب جشعه المتأصل فيه، يبخل بإعطاء أي شيء للآخرين".