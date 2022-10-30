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عربي-دولي

البحرية الروسية تعلن عن اختبار غواصة نووية استراتيجية جديدة

Lebanon 24
30-10-2022 | 11:00
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قال القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال، نيكولاي إيفمينوف، إن الغواصة النووية الاستراتيجية الجديدة "جنراليسيمو سوفوروف" يجري حاليا اختبارها في روسيا.

وأضاف إيفمينوف في تهنئته بمناسبة الذكرى 326 لتأسيس الأسطول الحربي الروسي: "يجري اختبار أحدث غواصة صاروخية نووية إستراتيجية "جنراليسيمو سوفوروف، التي تم بناؤها في مصنع سيفماش في سيفيرودفينسك".
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 الغواصة"جنراليسيمو سوفوروف" هي ثاني غواصة حاملة صواريخ متسلسلة من مشروع "Borei-A". وتم تجهيز غواصات هذا المشروع بصواريخ بولافا الباليستية العابرة للقارات.
 
(روسيا اليوم) إيفمينوف
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