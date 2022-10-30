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عربي-دولي

بايدن يرتكب خطأ فادحاً.. ماذا قال؟!

Lebanon 24
30-10-2022 | 12:00
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عاد الرئيس الأميركي جو بايدن، لتكرار الأخطاء وزلات اللسان المثيرة لسخريات الأميركيين وغيرهم، إلا أنه ارتكب هذه المرة غلطة لا تمر حتى على الأطفال، فقد ذكر أن في الولايات المتحدة 54 ولاية، في حين أن الصحيح هو 50 ولاية.
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الغلطة التي اعتبرها منتقدوه والساخرون في مواقع التواصل فادحة وفظيعة لا تغتفر، ارتكبها بايدن أثناء إلقائه كلمة في حفل استقبال أحياه الحزب الديمقراطي، مساء يوم الجمعة الماضي، في بنسلفانيا، وفيها دافع عن نظام "أوباما كير" للرعاية الصحية، وقال إنه بفضل القانون الذي سنه الرئيس الأسبق باراك أوباما، حصد الديمقراطيون في 2018 غالبية مقاعد الكونغرس بانتخابات التجديد النصفي ذلك العام.



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