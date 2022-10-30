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عربي-دولي

بوتين يعزي رئيس كوريا الجنوبية بضحايا حادث التدافع

Lebanon 24
30-10-2022 | 12:30
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أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس كوريا الجنوبية بضحايا حادثة التدافع التي وقعت في العاصمة سيئول، أمس السبت.

وجاء في البرقية، بحسب بيان الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا التعازي الحارة بضحايا الحادث المأساوي في سيئول. ونعرب عن تعاطفنا الصادق وحزننا لأسر الضحايا وأصدقائهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمتضررين".
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وفي تدافع جماعي في منطقة إتايوان وسط العاصمة سيئول، لقي 153 شخصا مصرعهم، بينهم أربعة مواطنين روس، وأصيب أكثر من 100.
 
(روسيا اليوم)
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