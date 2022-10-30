بوتين يعزي رئيس كوريا الجنوبية بضحايا حادث التدافع

Advertisement

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برقية تعزية إلى رئيس كوريا الجنوبية بضحايا حادثة التدافع التي وقعت في العاصمة سيئول، أمس السبت.وجاء في البرقية، بحسب بيان الكرملين: "أرجو أن تتقبلوا التعازي الحارة بضحايا الحادث المأساوي في سيئول. ونعرب عن تعاطفنا الصادق وحزننا لأسر الضحايا وأصدقائهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمتضررين".وفي تدافع جماعي في منطقة إتايوان وسط العاصمة سيئول، لقي 153 شخصا مصرعهم، بينهم أربعة مواطنين روس، وأصيب أكثر من 100.