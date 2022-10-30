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إقتصاد

الجنيه المصري يواصل التراجع أمام الدولار... كم سجّل اليوم؟

Lebanon 24
30-10-2022 | 13:00
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هبطت العملة المصرية، من جديد بنحو أربعة  في المئة، حيث وصلت إلى 24 جنيها مقابل الدولار مع استئناف التداول، الأحد، بعد أن تعهدت السلطات بالتحول إلى سعر صرف مرن بموجب اتفاق للحصول على دعم من صندوق النقد الدولي.
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وانخفض الجنيه بنحو 14.5 بالمئة إلى 23 مقابل الدولار، يوم الخميس، بعد أن أعلنت السلطات عن التزامها بنظام سعر الصرف مرن بشكل دائم تزامنا مع التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء للحصول على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.
 
 
(الحرة)

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