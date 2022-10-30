روسيا تكشف مكان إطلاق المسيرات الأوكرانية لمهاجمة سيفاستوبول

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كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن المكان الذي أطلقت منه الطائرات المسيرة الأوكرانية التي هاجمت ميناء سيفاستوبول.تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها انتشلت وحللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في مهاجمة أسطول البحر الأسود أمس السبت في شبه جزيرة القرم.وأضافت الوزارة أن تحليلها أظهر أن الطائرات المسيرة كانت مزودة بوحدات ملاحية كندية الصنع،وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الطائرات المسيرة التي هاجمت السفن الروسية في سيفاستوبول غادرت أوديسا وتحركت على طول المنطقة الأمنية لممر صفقة الحبوب.وجاء في تقرير وزارة الدفاع الروسية: "بناء على نتائج استعادة المعلومات التي تمت قراءتها من ذاكرة جهاز الاستقبال الملاحي، ثبت أن إطلاق الطائرات المسيرة تم من الساحل بالقرب من مدينة أوديسا"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الروسي.وقالت روسيا إن الطائرات المسيرة التي نفذت الهجوم على ميناء سيفاستوبول قد تكون أطلقت من "سفينة مدنية"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.وأشارت الوزارة إلى أنه تم التقاط ودراسة حطام الطائرات المسيرة المستخدمة في الهجوم ضد سفن أسطول البحر الأسود وسفن مدنية في منطقة المياه بالقرب من مدينة سيفاستوبول.