المئات يسقطون في نهر إثر انهيار جسر معلق في الهند

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أعلن مسؤولون في الهند، الأحد، سقوط مئات الأشخاص في نهر، عندما انهار جسر معلق في ولاية جوجارات بغرب البلاد، مما أدى إلى إصابة العديد منهم بجروح خطيرة.وذكرت قناة "زي نيوز" التلفزيونية المحلية، أنه كان هناك أكثر من 400 شخص على الجسر في ذلك الوقت سقطوا في نهر ماتشو ببلدة موربي.وأظهرت لقطات بثتها القناة أشخاصاً يتشبثون بكابلات الجسر المنهار فيما سعت فرق الطوارئ لإنقاذهم.