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عربي-دولي

رئيسي يهدد المحتجين ويتحدث عن "خط أحمر"

Lebanon 24
30-10-2022 | 16:00
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، إن الأمن في إيران "خط أحمر"، ولن يسمح لمن سمّاهم "الأعداء" بتقويضه، وذلك في خضم احتجاجات في أنحاء البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني في سبتمبر الماضي.
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وقال رئيسي: "الأمن هو الخط الأحمر للجمهورية الإسلامية، ولن نسمح للعدو بتنفيذ مخططاته بأي شكل من الأشكال لتقويض هذه الثروة الوطنية القيمة".

يأتي هذا بينما تجمّع متظاهرون إيرانيون مجدداً الأحد، متحدّين أمر الحرس الثوري بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع بعدما أشعلتها وفاة الشابة مهسا أميني.
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