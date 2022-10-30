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عربي-دولي

مقتل صحافية دهساً خلال مسيرة لأنصار عمران خان في باكستان

Lebanon 24
30-10-2022 | 16:30
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لقيت صحافية حتفها سحقا، الأحد، في باكستان أثناء تغطيتها مسيرة سياسية بقيادة عمران خان رئيس الوزراء السابق، حسبما ذكر ضابط شرطة بارز.

وقال سلمان ظفر مساعد المشرف في كموق إحدى البلدات على طريق المسيرة، إن صدف نعيم البالغة من العمر 36 عاما، صحافية تلفزيونية تعمل في القناة الخامسة في لاهور، سحقت حتى الموت بعد أن انزلقت من شاحنة كان خان يستقلها.
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وكانت قافلة خان في طريقها عبر إقليم البنجاب باتجاه إسلام آباد في ثالث أيام المسيرة.
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