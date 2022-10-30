ألمانيا: الاتحاد الأوروبي يدرس إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب

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قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الأحد، إن ألمانيا والاتحاد الأوروبي يدرسان إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب.وأضافت بيربوك في مقابلة مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه.آر.دي) الأحد: "أوضحت الأسبوع الماضي أننا سنفرض حزمة أخرى من العقوبات، وأننا سندرس أيضاً كيفية إدراج الحرس الثوري الإيراني في قوائم الإرهاب".وقالت ألمانيا الأسبوع الماضي إنها ستشدد قيود دخول الإيرانيين بالإضافة إلى حزمة عقوبات الاتحاد الأوروبي المعلن عنها بالفعل.كما قالت بيربوك إنه لا توجد مفاوضات جارية حول الاتفاق النووي بين إيران والغرب.