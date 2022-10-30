البرهان يتوجه إلى الجزائر الاثنين للمشاركة في القمة العربية

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قالت مصادر دبلوماسية سودانية لـ"الشرق"، الأحد، إن رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان سيتوجه إلى الجزائر الاثنين، للمشاركة في أعمال القمة العربية، المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء.