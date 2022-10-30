23
o
بيروت
22
o
طرابلس
13
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
13
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
شرط روسي للعودة لـ"اتفاق الحبوب".. هل يستجيب الغرب؟
Lebanon 24
30-10-2022
|
17:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب موقع "سكاي نيوز": في محاولة لتجنب أزمة غذائية مرتقبة، حثت قوى دولية، روسيا بالتراجع عن موقفها من تعليق الاتفاق الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة للسماح بمرور آمن للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم.
Advertisement
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت تركيا أن وزير دفاعها خلوصي آكار يبذل جهوداً لاستئناف "اتفاق الحبوب" بعد تعليق موسكو له على خلفية هجمات شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم.
وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، إن "آكار" يواصل مباحثاته مع "الجهات المعنية" لحل المشكلة، واستئناف أنشطة مبادرة الحبوب التي نُفِّذت عبر التنسيق المشترك حتى اليوم، مطالبا بأهمية استمرار الاتفاق "لما له من تأثير إيجابي على الإنسانية في أنحاء العالم، وإمكانية حل الأزمات كافة عبر الحوار والنوايا الحسنة".
وطالب بضرورة تجنب "أي استفزاز" من شأنه أن يؤثر سلباً على استمرار الاتفاق، في الوقت الذي كشف البيان أن الموظفين الروس العاملين في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول لا يزالون في أماكن عملهم.
وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الأوروبي، روسيا إلى التراجع عن قرارها بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يتزامن مع أزمة غذاء عالمية.
شرط روسي
على الجانب الآخر، كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أن الحديث عن عودة روسيا إلى "اتفاق الحبوب" من الممكن أن يحدث بعد معرفة ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول.
وقال رودنكو في حديث نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إنه "على الأرجح فقط بعد أن تصبح كل التفاصيل معروفة، بحيث من الممكن التحدث عما ستكون عليه الخطوات التالية"، معتبرًا أنه من الضروري الكشف بالتفصيل عن جميع ملابسات الحادث لأنه "ينتهك جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق".
وفي يوليو الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقية في إسطنبول برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الحرب.
وحتى 27 تشرين الأول الجاري، جرى تصدير أكثر من 9.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بموجب الاتفاقية، وفقًا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة.
وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لاتفاق الحبوب كان إنهاء الحصار على الصادرات الأوكرانية، والذي كان جزءًا من أزمة الغذاء العالمية، إلا أنه سمح أيضًا بمزيد من شحنات الحبوب والأسمدة الروسية.
بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها انتشلت وحللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في مهاجمة أسطول البحر الأسود يوم السبت في شبه جزيرة القرم.
وأوضحت أن الطائرات المسيرة التي هاجمت السفن الروسية في سيفاستوبول غادرت أوديسا وتحركت على طول المنطقة الأمنية لممر صفقة الحبوب.
أزمة كبرى
من جانبه، يرى الخبير في العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ما دفع روسيا لإيقاف هذا الاتفاق هو عدم الالتزام من الجانب الأوكراني ومن خلفه الغرب، كون أن الضربة التي وجهت إلى الأسطول الروسي في سيفاستوبول، هو عمل مشترك على الرغم من اعتبار المنطقة التي وقع بها الهجوم من المناطق الآمنة لتصدير الحبوب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
12:33 | 2022-10-30
30/10/2022 12:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
13:14 | 2022-10-30
30/10/2022 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يتأثر بحالة عدم إستقرار... إليكم موعد وصول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعديّة!
Lebanon 24
لبنان يتأثر بحالة عدم إستقرار... إليكم موعد وصول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعديّة!
09:31 | 2022-10-30
30/10/2022 09:31:32
Lebanon 24
Lebanon 24
عون يخرج من بعبدا ويترك وراءه "خراب"
Lebanon 24
عون يخرج من بعبدا ويترك وراءه "خراب"
08:30 | 2022-10-30
30/10/2022 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
Lebanon 24
دولار السوق الموازية.. إليكم التسعيرة المتداولة عصراً
10:45 | 2022-10-30
30/10/2022 10:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
20:09 | 2022-10-30
سوليفان: أميركا تُدين بقوة الهجوم الإرهابي في مقديشو
20:05 | 2022-10-30
انتخاب دا سيلفا رئيساً للبرازيل
20:00 | 2022-10-30
بايدن يصوّت مبكراً في "أهمّ" انتخابات تجديد نصفي
19:31 | 2022-10-30
حبوب أوكرانيا عالقة.. واتّهامات لروسيا بتجويع العالم
19:28 | 2022-10-30
القمة العربية تنطلق غداً لأول مرة منذ 3 سنوات وسط شكوك في نتائجها
17:55 | 2022-10-30
البرهان يتوجه إلى الجزائر الاثنين للمشاركة في القمة العربية
فيديو
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
31/10/2022 04:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
31/10/2022 04:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
Lebanon 24
انظر كيف تغير لون الملف بيد ريشي سوناك من أحمر لأخضر بثانية.. فيديو يرصد ما حدث
10:30 | 2022-10-26
31/10/2022 04:55:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact