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يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت تركيا أن وزير دفاعها خلوصي آكار يبذل جهوداً لاستئناف "اتفاق الحبوب" بعد تعليق موسكو له على خلفية هجمات شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم.



وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، إن "آكار" يواصل مباحثاته مع "الجهات المعنية" لحل المشكلة، واستئناف أنشطة مبادرة الحبوب التي نُفِّذت عبر التنسيق المشترك حتى اليوم، مطالبا بأهمية استمرار الاتفاق "لما له من تأثير إيجابي على الإنسانية في أنحاء العالم، وإمكانية حل الأزمات كافة عبر الحوار والنوايا الحسنة".



وطالب بضرورة تجنب "أي استفزاز" من شأنه أن يؤثر سلباً على استمرار الاتفاق، في الوقت الذي كشف البيان أن الموظفين الروس العاملين في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول لا يزالون في أماكن عملهم. كتب موقع "سكاي نيوز": في محاولة لتجنب أزمة غذائية مرتقبة، حثت قوى دولية، روسيا بالتراجع عن موقفها من تعليق الاتفاق الذي أبرم بوساطة الأمم المتحدة للسماح بمرور آمن للسفن التي تحمل الحبوب الأوكرانية إلى دول العالم.يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت تركيا أن وزير دفاعها خلوصي آكار يبذل جهوداً لاستئناف "اتفاق الحبوب" بعد تعليق موسكو له على خلفية هجمات شهدتها مدينة سيفاستوبول جنوبي شبه جزيرة القرم.وقال بيان لوزارة الدفاع التركية، إن "آكار" يواصل مباحثاته مع "الجهات المعنية" لحل المشكلة، واستئناف أنشطة مبادرة الحبوب التي نُفِّذت عبر التنسيق المشترك حتى اليوم، مطالبا بأهمية استمرار الاتفاق "لما له من تأثير إيجابي على الإنسانية في أنحاء العالم، وإمكانية حل الأزمات كافة عبر الحوار والنوايا الحسنة".وطالب بضرورة تجنب "أي استفزاز" من شأنه أن يؤثر سلباً على استمرار الاتفاق، في الوقت الذي كشف البيان أن الموظفين الروس العاملين في مركز التنسيق المشترك بإسطنبول لا يزالون في أماكن عملهم.





شرط روسي

على الجانب الآخر، كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أن الحديث عن عودة روسيا إلى "اتفاق الحبوب" من الممكن أن يحدث بعد معرفة ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول.



وقال رودنكو في حديث نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إنه "على الأرجح فقط بعد أن تصبح كل التفاصيل معروفة، بحيث من الممكن التحدث عما ستكون عليه الخطوات التالية"، معتبرًا أنه من الضروري الكشف بالتفصيل عن جميع ملابسات الحادث لأنه "ينتهك جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق".



وفي يوليو الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقية في إسطنبول برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الحرب.



وحتى 27 تشرين الأول الجاري، جرى تصدير أكثر من 9.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بموجب الاتفاقية، وفقًا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة. وفي وقت سابق، دعا الاتحاد الأوروبي، روسيا إلى التراجع عن قرارها بالانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، والذي يتزامن مع أزمة غذاء عالمية.شرط روسيعلى الجانب الآخر، كشف نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودنكو، أن الحديث عن عودة روسيا إلى "اتفاق الحبوب" من الممكن أن يحدث بعد معرفة ملابسات الهجوم على سفن أسطول البحر الأسود في مياه سيفاستوبول.وقال رودنكو في حديث نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية، إنه "على الأرجح فقط بعد أن تصبح كل التفاصيل معروفة، بحيث من الممكن التحدث عما ستكون عليه الخطوات التالية"، معتبرًا أنه من الضروري الكشف بالتفصيل عن جميع ملابسات الحادث لأنه "ينتهك جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق".وفي يوليو الماضي، وقعت روسيا وأوكرانيا على اتفاقية في إسطنبول برعاية الأمم المتحدة وتركيا، تتيح لأوكرانيا إعادة فتح موانئها على البحر الأسود من أجل تصدير الحبوب، بما يسمح بتصدير ملايين الأطنان من الحبوب العالقة في أوكرانيا بسبب الحرب.وحتى 27 تشرين الأول الجاري، جرى تصدير أكثر من 9.2 مليون طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى بموجب الاتفاقية، وفقًا للبيانات التي نشرتها الأمم المتحدة.

وعلى الرغم من أن الهدف الأساسي لاتفاق الحبوب كان إنهاء الحصار على الصادرات الأوكرانية، والذي كان جزءًا من أزمة الغذاء العالمية، إلا أنه سمح أيضًا بمزيد من شحنات الحبوب والأسمدة الروسية.



بدورها، قالت وزارة الدفاع الروسية إنها انتشلت وحللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في مهاجمة أسطول البحر الأسود يوم السبت في شبه جزيرة القرم.



وأوضحت أن الطائرات المسيرة التي هاجمت السفن الروسية في سيفاستوبول غادرت أوديسا وتحركت على طول المنطقة الأمنية لممر صفقة الحبوب.



أزمة كبرى

من جانبه، يرى الخبير في العلاقات الدولية عبد المسيح الشامي، في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن ما دفع روسيا لإيقاف هذا الاتفاق هو عدم الالتزام من الجانب الأوكراني ومن خلفه الغرب، كون أن الضربة التي وجهت إلى الأسطول الروسي في سيفاستوبول، هو عمل مشترك على الرغم من اعتبار المنطقة التي وقع بها الهجوم من المناطق الآمنة لتصدير الحبوب.