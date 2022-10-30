القمة العربية تنطلق غداً لأول مرة منذ 3 سنوات وسط شكوك في نتائجها

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رغم استمرار الخلافات والصراعات التي تشهدها المنطقة، خاصة بشأن ملفّي سورية وليبيا والسلام مع إسرائيل، يجتمع القادة العرب، غداً، في قمة تستضيفها الجزائر هي الأولى منذ 3 سنوات. وإذا كان الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني والوضع في سورية وليبيا واليمن مدرجة على جدول أعمال القمة، فسيتعين على القادة العرب والوفود المشاركة إيجاد مخارج دبلوماسية معقّدة في صياغة القرارات النهائية، التي يتم تبنيها بالإجماع، لتجنّب الإساءة والإحراج إلى أي دولة رئيسية في المنظمة. واجتمعت جامعة الدول العربية التي تضم 22 دولة، في آخر قمة خلال مارس 2019 بتونس، قبل تفشي وباء "كوفيد 19". ومنذ ذلك الحين، قامت دول عدة أعضاء في المنظمة، بينها المغرب، التي وضعت تاريخياً دعم القضية الفلسطينية وإدانة إسرائيل على رأس أولوياتها، بتطبيع لافت مع الدولة العبرية، ويكتسب هذا التقارب أهمية كبيرة في سياق القمة، بسبب التجاذب الإقليمي بين الجزائر والمغرب، والخلاف بينهما حول الصحراء الغربية. ووضعت الجزائر القمة الـ 31 للمنظمة العربية تحت شعار "لمّ الشمل"، لكن عدة دول، لا سيما بلدان الخليج، لن تكون ممثلة بقادة دولها. فقد اعتذر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن عدم المشاركة في قمة الجزائر رسمياً، بسبب مشكلة صحية في الأذن. وبحسب الصحافة العربية، فإن رئيس الإمارات وملك البحرين سيغيبان. وبخصوص النزاع في سورية، سعت الجزائر في الكواليس لإعادة دمشق إلى الجامعة العربية، التي علّقت عضويتها فيها نهاية عام 2011 في بداية الحراك ضد حكومة الرئيس بشار الأسد، لكنها تخلت عن هذا المسعى رسمياً بناء على طلب نظام دمشق نفسه. وتخلّت الجزائر عن المخاطرة بدعوة الحكومة السورية لحضور قمّتها لتفادي الفشل وبتفاهم مع دمشق حليفة روسيا التي كانت ترغب بالخطوة. واعتمدت الجزائر وموسكو مقاربة براغماتية لتفادي إعادة بشار الأسد "في ثوب المنتصر إلى الجامعة بالقوة" هو ما كان سيؤثر على علاقات موسكو مع الدول العربية التي أصابتها تداعيات اقتصادية شديدة بسبب الحرب في أوكرانيا.