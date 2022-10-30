بايدن يصوّت مبكراً في "أهمّ" انتخابات تجديد نصفي

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صوّت الرئيس الأميركي جو بايدن، بشكل مبكر أمس الأول، في انتخابات التجديد النصفي التي قد تؤدي إلى خسارته غالبيته البرلمانية، منددا بالعنف السياسي الذي تشهده الولايات المتحدة. وأدلى بايدن بصوته في معقله بمنطقة ويلمنغتون بولاية ديلاوير (شرق)، برفقة حفيدته ناتالي، التي تصوّت للمرة الأولى. وفي حديثه عن الهجوم على زوج زعيمة الديموقراطيين في «الكونغرس» نانسي بيلوسي ليل الخميس - الجمعة، في منزل الزوجين بكاليفورنيا، ندد بايدن بالمناخ السياسي في البلاد وبأولئك الذين يُواصلون الطعن بنتيجة الانتخابات الرئاسية. وقال: «لا يمكن إدانة العنف ما لم تتم إدانة جميع من يواصلون الادعاء بأن الانتخابات لم تكن حقيقية، وأنها مسروقة، وكل هذه الهراء الذي يقوّض الديموقراطية». وأكد بايدن أنه «يشعر بحال جيدة» قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات، في حين أن غالبية استطلاعات الرأي ترجّح استعادة المعارضة الجمهورية السيطرة على مجلس النواب، إذ إن استياء الناخبين من ارتفاع التضخم يفسد الزخم الذي كان الديمقراطيون يأملون في الحصول عليه بعد معركة مريرة مع الجمهوريين حول حقوق الإجهاض. وقال بايدن لمؤيديه خلال حملة لجمع التبرعات للديموقراطيين بنحو مليون دولار في فيلادلفيا الجمعة «ستكون الديموقراطية بالمعنى الحرفي، وليس مجازيا، (ماثلة) على بطاقة الاقتراع هذا العام»، واصفا الانتخابات بأنها «أهم انتخابات تجديد نصفي في حياتنا». وأضاف «لنكن واضحين؛ هذه الانتخابات ليست استفتاء، إنها اختيار، اختيار بين رؤيتين لأميركا مختلفتين إلى حد كبير». وسيكون إقبال الناخبين، الذي عادة ما يكون في انتخابات التجديد النصفي أقل كثيرا عنه في الانتخابات الرئاسية، عاملا حاسما في الولايات المتأرجحة. ويحث الديموقراطيون الناخبين على الإدلاء بأصواتهم مبكرا. ومع بدء التصويت المبكر عبر البريد، سجلت في ولاية أريزونا 6 شكاوى عن محاولات ترهيب وتخويف ناخبين عن المشاركة في عملية الاقتراع المبكر بالولاية، مما أثار مخاوف بشأن تصاعد هذه الشكاوى مع اقتراب يوم الانتخابات النصفية.