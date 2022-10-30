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انتخاب دا سيلفا رئيساً للبرازيل

Lebanon 24
30-10-2022 | 20:05
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انتُخب الرئيس اليساري الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003-2010) أمس الأحد رئيسا للبرازيل بفوزه بفارق ضئيل على منافسه الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بنسبة 50.83 في المئة مقابل 49.17 في المئة، وفقا للنتائج الرسمية شبه النهائية.
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وكان لولا، أيقونة اليسار البالغ من العمر 77 عامًا، قد نفّذ عقوبة بالسجن بتهمة الفساد (2018-2019) قبل أن يأمر القضاء بإخلاء سبيله.
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