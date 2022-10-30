سوليفان: أميركا تُدين بقوة الهجوم الإرهابي في مقديشو

قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس الأحد إن الولايات المتحدة «تدين بشدة الهجوم الإرهابي» الذي وقع في مقديشو عندما انفجرت سيارتان ملغومتان أمام مبنى وزارة التعليم الصومالية بجوار سوق مزدحمة مما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 100 قتيل.

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