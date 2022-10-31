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عربي-دولي
اتفاق ثلاثي على خطة لتحريك سفن الحبوب.. وروسيا "تنسحب"
Lebanon 24
31-10-2022
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اتفقت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا، الأحد، على خطة حركة ستطبق الإثنين على 14 سفينة موجودة في المياه التركية، بعد يوم واحد من تعليق روسيا مشاركتها في مبادرة نقل الحبوب عبر البحر الأسود التي سمحت بتصدير المواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية.
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وقال مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، حيث يعمل موظفون من كل من روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، إن الوفود الثلاثة اتفقت أيضا على إجراء عمليات تفتيش لـ40 سفينة مغادرة، الإثنين.
وأضاف المركز في بيان أنه جرى إبلاغ الوفد الروسي بالخطتين.
وكان مركز التنسيق المشترك أعلن مساء الأحد أن الوفد الروسي المشارك منذ مطلع أغسطس في عمليات التفتيش التي تجرى في إسطنبول للسفن المحملة بالحبوب الأوكرانية، سينسحب "لأجل غير مسمى".
وجاء في بيان لمركز التنسيق المشترك المكلف الإشراف على تطبيق اتفاق دولي وقع لتصدير الحبوب الأوكرانية، أن "وفد روسيا الاتحادية أبلغ بأنه يعلق مشاركته في تطبيق أنشطة المبادرة، بما في ذلك عمليات التفتيش، لأجل غير مسمى".
وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت الأحد أن السفن لن تبحر من أوكرانيا "في هذه الفترة"، لكنها شددت على أن تركيا ستستمر في تفتيش السفن المحملة حبوبا أوكرانية في إسطنبول "الأحد والإثنين".
وأعلن مركز التنسيق المشترك الذي يضم ممثلين عن روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة أن 11 سفينة تم تفتيشها الأحد، قبل أن يعلن أن الوفد الروسي علق مشاركته.
(سكاي نيوز)
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