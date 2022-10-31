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بايدن وماكرون يهنئان لولا بعد فوزه برئاسة البرازيل

Lebanon 24
31-10-2022 | 00:30
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بدأت التهانئ تتوالى على لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد إعلان فوزه برئاسة البرازيل على حساب منافسه الرئيس المنتهية ولايته جايير بولسونارو.

وهنأ الرئيس الأميركي جو بايدن الزعيم اليساري على فوزه في الانتخابات الرئاسية البرازيلية "الحرة والنزيهة والموثوقة".
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وقال بايدن في بيان: "أوجه تهانئي إلى لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على انتخابه رئيسا للبرازيل بعد انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة"، مضيفا أنه "يتطلع إلى العمل" معه "لمواصلة التعاون بين بلدينا".

كما هنأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لولا، معتبرا أن انتخابه رئيسا للبرازيل "يفتح صفحة جديدة في تاريخ" هذا البلد.

وكتب ماكرون على "تويتر" بعد دقائق من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية البرازيلية: "معا سنوحد جهودنا لمواجهة التحديات الكثيرة المشتركة وتجديد أواصر الصداقة بين بلدينا".
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