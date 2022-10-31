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ارتفاع عدد قتلى "كارثة الجسر" في الهند

Lebanon 24
31-10-2022 | 01:30
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ارتفعت إلى 120 قتيلا على الأقل حصيلة ضحايا انهيار جسر للمشاة في الهند، يعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني، حسبما ذكر مسؤول في الشرطة لوكالة "فرانس برس"، الإثنين.

وقال قائد الشرطة في مدينة موربي حيث وقع الحادث: "عثرنا على 120 جثة حتى الآن. يرجح أن تواصل الحصيلة الارتفاع مع استمرار عمليات البحث".
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والجسر مزار سياحي يجتذب العديد من الزوار للاحتفال بعيد يديوالي، أو مهرجان الأنوار.

وشُيد الجسر التاريخي البالغ ارتفاعه 230 مترا في القرن التاسع عشر، وأُغلق لمدة 6 أشهر للتجديدات ثم أُعيد فتحه للجمهور الأسبوع الماضي.

وقال رئيس الوزراء ناريندرا مودي، الموجود في جوجارات مسقط رأسه في زيارة تستغرق 3 أيام، إنه أصدر تعليماته لرئيس وزراء الولاية بتعبئة فرق العمل على وجه السرعة لعملية الإنقاذ.

وقالت الحكومة في بيان إن 50 من مسؤولي البحرية و30 من القوات الجوية شاركوا مع فريق الإدارة الوطنية للكوارث في البحث عن المفقودين.

وشكلت حكومة الولاية فريقا خاصا من 5 أعضاء، لإجراء تحقيق في الواقعة.
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