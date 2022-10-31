زيلينسكي: القوات الأوكرانية صدت هجوما روسيا في منطقة دونيتسك

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن قوات بلاده صدت "هجوما عنيفا" شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.وأوضح أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب في غرب أوكرانيا نفذت العملية، دون أن يحدد موقع الاشتباك.وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "لقد أوقفوا اليوم العمليات الهجومية الشرسة التي شنها العدو. وتم صد الهجوم الروسي".