Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: القوات الأوكرانية صدت هجوما روسيا في منطقة دونيتسك

Lebanon 24
31-10-2022 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1005906-638027948565314223.jpeg
Doc-P-1005906-638027948565314223.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، أن قوات بلاده صدت "هجوما عنيفا" شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

وأوضح أن وحدة عسكرية من مدينة تشوب في غرب أوكرانيا نفذت العملية، دون أن يحدد موقع الاشتباك.
Advertisement

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي: "لقد أوقفوا اليوم العمليات الهجومية الشرسة التي شنها العدو. وتم صد الهجوم الروسي".
وأضاف الرئيس الأوكراني أن "صندوق التبادل" أعيد ملؤه، ما يعني أسر جنود روس. ودارت أعنف المعارك في دونيتسك حول بلدتي باخموت وأفدييفكا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:00 | 2022-10-31
03:30 | 2022-10-31
03:00 | 2022-10-31
02:48 | 2022-10-31
02:00 | 2022-10-31
01:30 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website