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عربي-دولي

حاملة طائرات أميركية ثانية تتوجه إلى أوروبا.. هذا ما كشفته صحيفة بريطانية

Lebanon 24
31-10-2022 | 03:30
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ذكرت الصحيفة البريطانية "ديفينس جورنال" أن مجموعة سفن أميركية بقيادة حاملة الطائرات النووية "يو إس إس جيرالد فورد"، ستصل إلى أوروبا في منتصف تشرين الثاني المقبل.

 

ووفقا للصحيفة المتخصصة في شؤون الدفاع فإن حاملة الطائرات ستتوقف بقاعدة "بورتسموث" البحرية في جنوب إنكلترا.

 

وأشارت إلى أنه لم يتم الكشف عن الموعد الدقيق للوصول، كما أنه لا يوجد حاليا أي تأكيد رسمي لهذه المعلومات.

 

ووفقا للخدمة الصحيفة للأسطول الثاني الأميركي، يوم الجمعة الماضي، وصلت حاملة الطائرات  "يو إس إس جيرالد فورد" إلى ميناء "هاليفاكس" في كندا.

 

وتوجد الآن في المياه الأوروبية حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جورج بوش" بمرافقة عدد آخر من السفن.

(روسيا اليوم)

 

 

 

 

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المصدر: روسيا اليوم
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