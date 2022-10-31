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ضربات روسية تستهدف كييف.. والكهرباء تنقطع في بعض أحياء العاصمة

Lebanon 24
31-10-2022 | 02:48
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العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تتواصل، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي بمحاولة بسط السيطرة الكاملة على المناطق الأوكرانية وضرب مواقع تمركز قوات كييف، فيما تواصل الأخيرة المقاومة ومحاولة استعادة أراضيها بدعم مادي وعسكري من القوى الغربية.

 

وفي آخر التطورات، أفادت وكالة "فرانس برس" بسماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف. وقبلها أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بإطلاق تحذيرات من ضربات جوية في كييف ومناطق أخرى بوسط البلاد.

 

ولاحقا أعلن عمدة كييف انقطاع التيار الكهربائي في بعض أحياء العاصمة إثر ضربات شنتها القوات الروسية.

 

وصعدت روسيا ضرباتها الصاروخية على أوكرانيا في الأسابيع الماضية بعد أن ألقت باللوم على كييف في الانفجار الذي دمر جسر القرم.

 

وأعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مساء أمس الأحد، أن قوات بلاده صدت "هجوما عنيفا" شنته القوات الروسية في منطقة دونيتسك بشرق البلاد.

(العربية)

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المصدر: العربية
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