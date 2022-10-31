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عربي-دولي
بطلب روسي.. جلسة لمجلس الأمن حول "مسيرات أوكرانيا"
Lebanon 24
31-10-2022
|
05:00
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يعقد مجلس الأمن جلسة طارئة، اليوم الاثنين، بطلب روسي تحت بند "تهديدات للسلم والأمن الدوليين" ويتعلق باتهامات موسكو لأوكرانيا بشن هجوم باستخدام المسيرات، على السفن الروسية في البحر الأسود. وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بأن الجلسة جاءت بعد تعديل على جدول أعمال المجلس لأن ذلك هو الموضوع الأهم والذي علقت موسكو، على حد قولها، اتفاق الحبوب الغذائية بسببه.
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وقالت روسيا أمس إن المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم استخدمت "المنطقة الآمنة" المخصصة لتصدير الحبوب.
وقالت موسكو إن المسيّرات المنفِّذة لهجوم القرم قد تكون أطلقت من "سفينة مدنية"، مؤكدة أن المسيّرات المنفِّذة للهجوم تضم "وحدات ملاحية كندية الصنع".
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها انتشلت وحللت حطام طائرات مسيرة استخدمت في مهاجمة أسطول البحر الأسود أمس في شبه جزيرة القرم.
وأضافت الوزارة أن تحليلها أظهر أن الطائرات المسيرة كانت مزودة بوحدات ملاحية كندية الصنع، في هجوم قالت إن القوات الأوكرانية نفذته بتوجيه من متخصصين بريطانيين، وهو ما نفته بريطانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن خبراءها "قاموا بفحص وحدات الملاحة الكندية الصنع المثبّتة على المسيّرات البحرية". وضمت روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014.
يُذكر أنه في 29 تشرين الأول، تم صد هجوم شنته طائرات مسيرة في مياه حوض سيفاستوبول. ووفقا للممثل الرسمي لوزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيغور كوناشينكوف، الهجوم شاركت فيه تسع طائرات مسيرة، وسبع طائرات بحرية مسيرة.
ووفقا لحاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوزاييف، كان هدف كييف من الهجوم الصباحي تدمير منشآت عسكرية تابعة لأسطول البحر الأسود. ولم تقع إصابات جراء الهجوم.
وردا على الهجوم، قالت وزارة الدفاع الروسية إن موسكو علقت مشاركتها في صفقة الحبوب.
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