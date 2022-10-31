"لحاجتها الماسة إلى الحلفاء".. روسيا تسعى لتعميق علاقاتها مع دولتين

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كشفت قناة "آر بي سي" الموالية للكرملين الأسبوع الماضي، وفي حادثة بُثت عن غير قصد بعد أن تُرك الميكروفون شغالاً، أن المسيرات التي تستخدمها موسكو لقتل الأوكرانيين وتدمير البنية التحتية لأوكرانيا يتم تصنيعها وتزويدها من قبل إيران، ما يدحض الادعاءات الصادرة عن كل من موسكو وطهران والتي كانت تنفي هذا الموضوع.وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "قال رسلان بوخوف، الخبير العسكري المقرب من وزارة الدفاع الروسية، لمذيعي القناة: "نعلم جميعًا أن المسيرات إيرانية الصنع. لكن الحكومة لم تعترف بذلك". إن النفي العلني من قبل روسيا وإيران، على الرغم من الأدلة الدامغة، يسلط الضوء على توسيع الأرضية المشتركة بين دولتين مرتبطتين أكثر من أي وقت مضى بنظرة قادتهما المعادية للغرب واحتضان نظريات المؤامرة، واستعدادهما لاستخدام العنف لتحقيق أهداف إقليمية، وعزلتهم الاقتصادية في ظل العقوبات والقمع الوحشي لمواطنيهم وميلهم للأكاذيب الرسمية. ونمت علاقة الملاءمة بشكل متزايد بالنسبة لروسيا، التي عانت من انتكاسات شديدة في حربها في أوكرانيا، وعلى الرغم من أن هذه الخطوة أظهرت تواضعها كقوة عظمى طموحة، إلا أنها تلجأ إلى إيران من أجل هجوم المسيرات والصواريخ، ما يشكل انتهاكاً لعقوبات الأمم المتحدة التي وافقت عليها روسيا. يمكن للعلاقات الأوثق أن تعيد رسم التحالفات الإقليمية لعقود مقبلة، حيث يوازن الكرملين بين العلاقات المتنافسة الصعبة - مع إيران للحصول على الأسلحة والدعم للحفاظ على الحرب - ومع المملكة العربية السعودية، المنافس اللدود لإيران، للحفاظ على أسعار النفط مرتفعة".وتابعت الصحيفة، "تمثل مبيعات الأسلحة الإيرانية إلى روسيا تحولًا زلزاليًا - أول تدخل للجمهورية الإسلامية في حرب أوروبية، ولعب دور عسكري من شأنه أن يشكل مخاطر غير مؤكدة للولايات المتحدة وإسرائيل وتركيا وغيرها. قال هنري روم، المحلل المتخصص في الشأن الإيراني في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "هذا فصل جديد تمامًا في العلاقات الإيرانية الروسية". وأضاف: "إنها خطوة حاسمة للغاية من الإيرانيين لحقن أنفسهم بقوة في حرب على الأراضي الأوروبية". وتابع قائلأً: "إن الاعتماد على دولة مثل روسيا لتحقيق النجاح، والتي، حتى في ظل أفضل السيناريوهات بالنسبة لها في سياق هذه الحرب، ستتركها ضعيفة ومدمرة بشدة، هو بالتأكيد اقتراح محفوف بالمخاطر". لقد قلبت حرب روسيا ضد أوكرانيا النظام الجيوسياسي رأساً على عقب بطريقة لم نشهدها منذ سقوط جدار برلين. ومع استمرار التهديدات بضربة نووية، والاتهامات المتبادلة بخطط استخدام "قنبلة قذرة"، والأدلة المتزايدة على أن روسيا ارتكبت جرائم حرب، لم تكن المخاوف من اندلاع حرب عالمية جديدة أكبر من أي وقت مضى. ويحلم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعالم متعدد الأقطاب يتم فيه تجريد الغرب المتعفن من نفوذه، ويمكّنه هو وغيره من الطغاة إعادة تقسيم الكرة الأرضية إلى مناطق نفوذ، وجني الموارد لإثراء أنفسهم والمطالبة بالعظمة الملموسة مع سحق المعارضة بشراسة".وأضافت الصحيفة، "قال راي تاكيه، محلل شؤون إيران والشرق الأوسط في مجلس العلاقات الخارجية: "هناك شيء مشترك بين النظام الإيراني والاتحاد الروسي". وأضاف: "كلاهما يشرح مواقفه الإستراتيجية من خلال منظور نظريات المؤامرة، لذلك من المرجح أن يتكثف مستوى المشاركة بين الدولتين لأنهما يجدان نفسيهما في وضع مماثل، على خلاف مع المجتمع الدولي وكذلك مع جماهيرهما". في الوقت الذي قررت فيه إيران الارتباط بشكل حاسم مع روسيا والصين، تلاشت الآمال في إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، الذي تخلى عنه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والذي فرض قيودًا على برنامج التخصيب النووي المدني لطهران مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على إيران. وتؤدي الاضطرابات السياسية الأخيرة في إيران إلى زيادة احتمالية لجوئها إلى روسيا للحصول على الدعم، مع قدرة موسكو على استخدام حق النقض كعضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لمنع أي عمل ضد طهران. وربما يأمل قادة إيران أيضًا أنه من خلال مساعدة روسيا في قتالها في أوكرانيا، يمكنهم إثبات أن بلدهم لاعب عسكري جاد على مستوى العالم والاستفادة من مبيعات الأسلحة للحصول على إيرادات تمس الحاجة إليها. يبدو أنهم يعتقدون أنهم قادرون على تحمل التكلفة، حيث فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة رداً على ذلك. وقال روم: "إذا وضعت نفسك في رأس بعض المسؤولين الإيرانيين، أعتقد أن هناك منطقًا استراتيجيًا لهذا النهج". وأضاف: "أعتقد أن المنطق يرجح "أن المحادثات النووية غير مثمرة. لا يمكننا الوثوق بالغرب. لقد عملنا على تحقيق أهدافنا الاقتصادية، ومستقبلنا هو روسيا والصين". وأضاف: "من المحتمل أن تكون هناك فائدة من أن تكون الدولة التي ستأتي لمساندتها في وقت الحاجة هي روسيا"."وبحسب الصحيفة، "أفاد مسؤولون أميركيون أن إيران تخطط لإرسال المزيد من المسيرات وكذلك الصواريخ الباليستية القوية إلى روسيا، التي استنفدت مخزونها من الصواريخ. وقالت الولايات المتحدة أيضًا إن الإيرانيين يدربون مشغلي الطائرات المسيرة الروسية في قاعدة في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا. وأفاد مركز المقاومة الوطنية الأوكراني، وهو جزء من قوات العمليات الخاصة الأوكرانية، الأسبوع الماضي أن مدربي المسيرات الإيرانية يساعدون الروس في تنسيق الضربات في ميكوليتشي، بالقرب من جوميل في جنوب بيلاروسيا. وتسارع الدول الغربية لتزويد أوكرانيا بدفاعات جوية أفضل، لكن شحنات الصواريخ من إيران يمكن أن تقلب التوازن في القتال، مما يؤدي إلى مزيد من الدمار للبنية التحتية الأوكرانية وحرب أطول وأكثر دموية، حيث يراهن بوتين على أن الوحدة الغربية سوف تنكسر في النهاية وأن الدعم لأوكرانيا سوف يتلاشى. قاتلت موسكو وطهران سوياً في سوريا، ودعمتا رئيس الدولة بشار الأسد، وهو حليف مشترك. لكن العلاقة نمت بشكل وثيق هذا العام، ونشأت في سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين الروس والإيرانيين. من ناحية أخرى، وخلال محادثات تموز، وقعت شركة الغاز الروسية العملاقة غازبروم مذكرة تفاهم بشأن صفقة بقيمة 40 مليار دولار مع شركة النفط الوطنية الإيرانية. وفي أيلول، أرسلت روسيا وفدًا من 65 من قادة الأعمال إلى إيران. ومع ذلك، على الرغم من كل الأحاديث الوردية، فإن التحالف يشكل مخاطر، وهناك انعدام ثقة مستمر بين روسيا وإيران. صوّتت روسيا في السابق لصالح عقوبات الأمم المتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي، ورأى القادة الإيرانيون أن موسكو غير مفيدة خلال المحادثات الدولية التي أدت إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وفقًا لما ذكره تاكيه".وتابعت الصحيفة، "يفخر بوتين بنفسه كلاعب يتعامل مع كل الأطراف في الشرق الأوسط. لكن حربه في أوكرانيا ساهمت في الاضطرابات الاقتصادية العالمية، لا سيما في قطاع الطاقة، وخلقت مشاكل سياسية تتطلب من بوتين المناورة بحذر من خلال المنافسات الإقليمية الحساسة. وتوترت علاقات واشنطن مع المملكة العربية السعودية بسبب قرارها هذا الشهر التعاون مع روسيا لخفض إنتاج النفط والحفاظ على ارتفاع الأسعار، وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن من "بعض العواقب لما فعلوه مع روسيا". وكتب أندرو إس فايس وياسمين ألكسندر غرين، المحللان في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، مؤخرًا أن بوتين قد يستخدم قوة روسيا النفطية، جنبًا إلى جنب مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج الفارسي، لإيذاء خصومه الغربيين. وترى المملكة العربية السعودية وآخرون أن واشنطن تفقد الاهتمام بمنطقتهم، مما يجعل التعاون مع موسكو أكثر فائدة بالنسبة لهم. وقال بوتين في خطاب السياسة الخارجية يوم الخميس إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان يسعى فقط لتحقيق مصالحه الوطنية. كما وتعرضت إسرائيل لضغوط متزايدة لمساعدة أوكرانيا، حيث يُنظر إلى حرب بوتين بشكل متزايد على أنها ساحة اختبار للمسيرات الإيرانية والأسلحة التي يمكن أن تنقلب ضد إسرائيل، وهي دولة تعهدت إيران مرارًا وتكرارًا بتدميرها".وختمت الصحيفة، "إذا هزم بوتين وفكك أوكرانيا، فإن إيران، كحليف مبكر وحاسم، قد تتوقع أيضًا استثمارات كبيرة في مجال الطاقة ودعم موسكو في المؤسسات العالمية. لكن إذا فشلت روسيا، التي تعرضت للعقوبات والضعف، في أوكرانيا، فإن قرار إيران بتقييد نفسها ببوتين سيزيد من إلحاق الضرر بآفاقها الاقتصادية والسياسية العالمية. وقال تاكيه إن إيران، مع ذلك، ستواصل على الأرجح علاقات وثيقة مع موسكو، لأن فوز أوكرانيا بدعم من حلف شمال الأطلسي لن يؤدي إلا إلى تعزيز النظرة المعادية للغرب لإيران وروسيا".