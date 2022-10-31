هل انتصرت أوروبا في حرب الغاز مع روسيا؟

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انخفضت الأسعار بنحو 65 في المائة منذ أن بلغت أعلى مستوياتها على الإطلاق في آب. وتمتلئ كهوف التخزين في كافة أنحاء القارة الأوروبية حتى نقطة الانفجار وهي جاهزة لتزويد المنازل والصناعة هذا الشتاء بالغاز. حتى ناقلات الغاز الطبيعي المسال المنقولة بحراً، والتي اضطر المشترون اليائسون إلى الكفاح من أجل الابتعاد عن آسيا، أصبحت الآن وفيرة للغاية وهناك زحمة سير أمام المحطات الأوروبية بينما ينتظرون تفريغ الحمولة، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.وتابعت الصحيفة، "بعد شهور من الخوف من الشتاء الذي يكتنفه النقص والبؤس الناجم عن حصار روسيا لإمدادات الغاز، سيعترف معظم التجار بحذر بأن حظوظ أوروبا قد تحسنت. وأدى الطقس الأكثر دفئًا من المعتاد في الأسابيع القليلة الماضية إلى تأخير بدء موسم التدفئة، تاركًا احتياطيًا أكبر من الغاز لأشهر الشتاء، في حين خفّضت الشركات الأوروبية الاستهلاك بشكل حاد. لكن التحذير الشديد بضرورة توخي الحذر لا يزال ضرورياً. إن الجرأة على الاعتقاد بأن أزمة الطاقة قد تم حلها بطريقة ما أمر خطير بالنظر إلى حجم التحدي المتبقي. ولا تزال الأسعار مرتفعة للغاية، لا سيما في أوائل العام المقبل، وعندما يأتي الطقس البارد أخيرًا، لا تزال هناك مخاوف من أن أوروبا قد تفتقر بسرعة إلى احتياطات الغاز لديها، مما قد يؤدي إلى شح شديد في الإمدادات بعد عيد الميلاد. لا يزال الغاز عند حوالي 115 يورو لكل ميغاواط ساعة ما يعادل 180 دولارًا للبرميل تقريبًا من حيث النفط. أما العقود في كانون الأول وكانون الثاني فأعلى من 230 دولارًا للبرميل".وتابعت الصحيفة، "قال أليكس توكيت، رئيس قسم الاقتصاد في مجموعة CRU، وهي شركة استشارية للسلع الأساسية، "الصورة في أوروبا هي أن الناس راضون بعض الشيء - انخفضت الأسعار هذا الأسبوع، والتخزين ممتلئ، ولكن من السابق لأوانه القول إن الأمر سيكون على ما يرام". وأضاف: "أنت لا تعرف كم سيكون الشتاء باردًا، فنحن لسنا في موسم التدفئة. واللاعب الأهم هو الطقس". البعض الآخر أكثر تفاؤلاً قليلاً. يجادل هانينغ غلويستين من مجموعة "أوراسيا" بأن أوروبا يمكنها أن تكون أكثر ثقة بقليل من أنها ملأت مرافق التخزين الخاصة بها بنجاح - وهو ما يكفي لتلبية حوالي شهرين من الطلب على الغاز - خلال الصيف، وإن كان بسعر مرتفع بشكل مؤلم. وأضاف: "إن خزانات التخزين الكاملة تجعل تقنين الطاقة الشتوية القاسية أو حتى انقطاع التيار الكهربائي أقل احتمالية، مما يقلل - على الرغم من عدم منعه - الركود المتوقع". لكن هيمنة الطقس على سوق الغاز تعني أنه ليس مستعدًا تمامًا للقول بأن الأسوأ قد انتهى بالتأكيد. فإذا كان الشتاء معتدلاً، فقد تنهي ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، الموسم بمرافق التخزين الخاصة بها نصف ممتلئة تقريبًا".وأضافت الصحيفة، "ولكن إذا كان الجو أبرد قليلاً من المعتاد، فإن "مخزونات الغاز الألمانية ستنضب فعليًا بحلول نهاية آذار، وربما يتطلب ذلك التقنين في أواخر الشتاء أو خفض الإمدادات"، على حد قول غلويستين. ويؤدي هذا إلى واحدة من أكبر المخاوف في الصناعة: حتى لو تمكنت أوروبا من التغلب على هذا الشتاء، فقد يكون العام المقبل أسوأ. الربيع سيجلب بعض الراحة من الأزمة الحالية. لكن سوق الغاز لا يتوقف. فعندما ينخفض الطلب على التدفئة، يبدأ السباق لإعادة ملء التخزين من جديد. ولكن على عكس الأشهر الستة الأولى من عام 2022، عندما كانت الإمدادات الروسية لا تزال تتدفق إلى حد كبير إلى أوروبا على الرغم من غزو موسكو لأوكرانيا، يجب أن يكون الافتراض أن التدفقات هذه المرة ستكون قريبة من الصفر. لذلك ستواجه القارة معركة شاقة لبدء الشتاء في 2023/24 في موقع قوي كما هو اليوم. لقد استفادت أوروبا بالفعل من كل مصدر متاح للغاز تقريبًا، من زيادة واردات الغاز الطبيعي المسال إلى مطالبة النرويج بمضاعفة الإنتاج لأشهر. ليس هناك الكثير في ما يتعلق بإضافات التوريد المتوقعة على مستوى العالم حتى منتصف هذا العقد. وسيعزز الاتحاد الأوروبي قدرته على استيراد الغاز الطبيعي المسال من خلال محطات عائمة في ألمانيا وهولندا، لكنهما سيتنافسان على نفس المجموعة المحدودة من الإمدادات. وبدون الغاز الروسي، سيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى المزيد من الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. لذا فإن السعر الحالي المنخفض نسبيًا للغاز قد يكون جيدًا كما هو لبعض الوقت".وبحسب الصحيفة، "ويعكس سوق العقود الآجلة بالفعل هذه المخاوف، حيث يتم تداول العقود بما يعادل 200 دولار للبرميل حتى في الربع الأول من عام 2024. إن انخفاض الأسعار لا يزال ممكناً. ويعتقد المسؤولون التنفيذيون في مجال الطاقة في أوروبا أن المدى الكامل لتدمير الطلب لم يتم رؤيته بعد، حيث لا تزال بعض الشركات محمية بعقود طويلة الأجل تزودهم بالغاز بأسعار أقل بكثير من أسعار السوق. مع بدء تنفيذ العقود في الأشهر المقبلة، يجب أن نتوقع المزيد من الشركات المعرضة لصدمات أسعار الطاقة. إنها طريقة السوق الكلاسيكية لخفض الطلب. إذا تمكنت فرنسا من فرز أسطولها النووي الذي يحتاج إلى الصيانة، فقد يكون هناك فترة راحة أكثر إيجابية، حيث ستحتاج إلى حرق كميات أقل من الغاز لتوليد الكهرباء في كافة أنحاء القارة. لكن النتيجة الأكثر ترجيحًا تبقى أن الحكومات ستظل في مأزق للحصول على دعم كبير للأسر على مدى الأشهر الثمانية عشر المقبلة. ومن المحتمل أيضًا أن يؤدي تشديد ميزانيات أسر الطبقة المتوسطة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية".وختمت الصحيفة، "إذن، هل تربح أوروبا؟ على المدى الطويل، يظهر أن اقتصادات السوق يمكن أن تجد طريقًا للنجاح. لكن للأسف هناك الكثير من الألم في المستقبل".