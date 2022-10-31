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عربي-دولي

أكثر من 50.. روسيا تستهدف أوكرانيا بوابل من الصواريخ

Lebanon 24
31-10-2022 | 05:38
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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، أن روسيا استهدفت أوكرانيا بأكثر من 50 صاروخ "كروز".

 

وتحدث مسؤولون أوكرانيون صباح الاثنين عن وابل كبير من الضربات الروسية استهدف بنى تحتية حيوية في كييف وخاركيف ومدن أخرى.

 

وقال فيتالي كليتشكو، رئيس بلدية كييف، إن إمدادات الكهرباء والمياه انقطعت عن مناطق في العاصمة الأوكرانية نتيجة لذلك.

 

وتعليقا على هجمات الاثنين، قال أندريه يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني، إن القوات الروسية تواصل قصف منشآت مدنية، مضيفا: "سنثابر، وستدفع أجيال من الروس ثمنا باهظا لهذا العار".

 

وأفاد مسؤولون بانقطاع محتمل للتيار الكهربائي في مدينتي خاركيف وزاباروجيا نتيجة للضربات.

 

كما تعرضت بنى تحتية حساسة في منطقة تشيركاسي جنوب شرقي كييف لضربات، وتم الإبلاغ عن انفجارات في مناطق أخرى من أوكرانيا، كما توقفت خدمات مترو الأنفاق عن العمل في خاركيف.

 

وذكرت شركة السكك الحديدية الأوكرانية أن الكهرباء انقطعت عن بعض المحطات.

 

وتعد هذه المرة الثانية هذا الشهر التي تطلق فيها روسيا العنان لوابل هائل من الضربات على بنى تحتية أوكرانية.

(سكاي نيوز)

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المصدر: سكاي نيوز
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