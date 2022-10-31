زوجة رئيس هذا البلد تنتخب "ببلوزة" عليها العلم الإسرائيلي!

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(العربية)

أدلت زوجة الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، بصوتها في الانتخابات التي جرت أمس الأحد على المنصب الرئاسي، بارتدائها "بلوزة" ممهورة بالعلم الإسرائيلي، علما أنها ليست يهودية، ولم يظهر عليها في السابق أي ارتباط بإسرائيل، في حين أن زوجها أدلى بصوته في ريو دي جانيرو، مرتديا قميص المنتخب الوطني.