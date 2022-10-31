السودان.. مصفاة النفط تستأنف العمل بعد تعرضها للتخريب

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قالت وسائل إعلام حكومية، الاثنين، إن مصفاة نفط في العاصمة السودانية الخرطوم استأنفت عملياتها، بعد توقف قصير بسبب عمل "تخريبي" استهدف أحد خطوط أنابيبها.وبحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا)، فإن خط الأنابيب "توقف لفترة محدودة بسبب تخريب خط لنقل النفط الخام".وأعلنت المديرة العامة لمصفاة الخرطوم المهندسة، منيرة محمود، أن "مصفاة الخرطوم تعمل بصورة جيدة والمخزون مطمئن"، مبينة أن "المصفاة تتكون من جزئين جزء يعمل بخام الفولة ويعمل بصورة طبيعية، إلا أن الجزء الخاص بتكرير خام مزيج النيل أجبر على التوقف فترة محدودة بسبب تخريب الخط الناقل للخام، وهو يعد أحد الخامات البترولية التي تمد الجزء الثاني من المصفاة".وأوضحت أنه "الضخ توقف نتيجة للتخريب الذي تعرض له الخط في منطقة الخرصانة، إلا أنه وبفضل جهود المهندسين تم إصلاح العطل وعاودت المصفاة عملها بصورة جيدة".من جانبه، قال مدير عام الاستكشاف والانتاج النفطي المهندس، الطاهر أبو الحسن: "كان هناك تخريب نتج عنه إيقاف الخط الناقل لمزيج النيل ولكن تم تصليح الخلل والضخ مستمر بمعدل أكبر نسبة لوجود مخزون في الخزانات بمحطات المعالجة المركزية"، وحذر "من مخلفات التخريب التي قد تسبب مشاكل بيئية للمنطقة".ولم توضح الوكالة متى وقع التخريب أو ماذا ترتب عليه، وأكدت أن جميع خطوط الأنابيب عادت للعمل الآن.ويأتي هذا الحادث فيما يواصل الجنرالات الحاكمون في السودان والفصائل الرئيسية في الحركة المؤيدة للديمقراطية المفاوضات للتوصل إلى تسوية سياسية.وانقلب التحول الديمقراطي الهش في السودان رأساً على عقب بسبب الانقلاب العسكري في تشرين الأول الماضي، عندما أقصى الجنرالات الحاكمون بقيادة الجنرال، عبد الفتاح البرهان، النصف المدني من حكومة تقاسم السلطة في البلاد، بعد ثلاثة عقود من الحكم الإسلامي القمعي تحت حكم عمر البشير.وشهدت التداعيات مسيرات مؤيدة للديمقراطية تم قمعها بلا رحمة من قبل قوات الأمن السودانية.ومنذ استيلاء الجيش على السلطة، شهد السودان ارتفاعا حادا في الاشتباكات القبلية الدامية عبر الأطراف المهملة في البلاد والتي أودت بحياة المئات في الأشهر الأخيرة.