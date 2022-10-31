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عربي-دولي

الأكبر على الإطلاق.. بدء تدريبات جوية أميركية كورية جنوبية مشتركة

Lebanon 24
31-10-2022 | 07:00
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بدأت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، الاثنين، أحد أكبر التدريبات الجوية العسكرية المشتركة بينهما مع شن مئات الطائرات الحربية من الجانبين هجمات وهمية على مدار اليوم طوال الجزء الأكبر من الأسبوع، حسب "رويترز".
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وفي بيان الأسبوع الماضي، قالت القوات الجوية الأميركية إن التدريبات ستستمر حتى يوم الجمعة، وستضم نحو 240 طائرة حربية تقوم بنحو 1600 طلعة جوية. 

ولفتت إلى أن هذا العدد من المهام هو الأعلى على الإطلاق خلال هذا الحدث السنوي.

وأدانت كوريا الشمالية التدريبات المشتركة باعتبارها تدريبا على "الغزو وإثباتا للسياسات العدائية من قبل واشنطن وسيول"، حسب "رويترز".

وأطلقت كوريا الشمالية، الجمعة، صاروخين بالستيين قصيري، وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي، في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونغ يانغ، حسب "فرانس برس".

ويقول الحلفاء إن مثل هذا التدريب ضروري لمواجهة التهديدات المحتملة من كوريا الشمالية والتي نفذت عددا قياسيا من عمليات إطلاق الصواريخ هذا العام وأجرت استعدادات لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.
 
(الحرة)
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