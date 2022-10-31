Advertisement

إقتصاد

صعود جديد للدولار في مصر... كم بلغ اليوم؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1006042-638028207859157899.jpg
Doc-P-1006042-638028207859157899.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، بعد استقرارها لمدة يومين تقريبا، عقب ارتفاعها بشكل غير مسبوق.

وسجل سعر صرف الدولار اليوم 24.15 مقابل الجنيه المصري، ليقترب من حاجز الـ25 جنيها، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ مصر، تمهيدا لحصول البلاد على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
Advertisement

وجاءت الزيادة في سعر الدولار، بعدما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% في البنوك، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل كبيرا.
 
 
(روسيا اليوم)

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:38 | 2022-10-31
18:19 | 2022-10-31
18:02 | 2022-10-31
17:59 | 2022-10-31
17:58 | 2022-10-31
17:30 | 2022-10-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website