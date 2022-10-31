صعود جديد للدولار في مصر... كم بلغ اليوم؟

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ارتفعت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الاثنين، بعد استقرارها لمدة يومين تقريبا، عقب ارتفاعها بشكل غير مسبوق.وسجل سعر صرف الدولار اليوم 24.15 مقابل الجنيه المصري، ليقترب من حاجز الـ25 جنيها، وهو سعر غير مسبوق في تاريخ مصر، تمهيدا لحصول البلاد على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.وجاءت الزيادة في سعر الدولار، بعدما انخفضت قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، بعد قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة 2% في البنوك، مما أدى إلى ارتفاع الدولار بشكل كبيرا.