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عربي-دولي

بشأن سفن الصفقات الغذائية.. ماذا ستفعل تركيا؟

Lebanon 24
31-10-2022 | 09:30
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استأنفت فرق من تركيا والأمم المتحدة تفتيش سفن الحبوب القادمة من موانئ أوكرانيا وفق "صفقة الحبوب" بعد انسحاب روسيا منها، بحسب ما ذكرته وسائل الإعلام.

وقالت وسائل الإعلام  نقلا عن ممثل المنظمة العالمية: "استأنفت فرق من تركيا والأمم المتحدة عمليات التفتيش على السفن بموجب اتفاق صفقة الحبوب".
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وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، السبت الماضي، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب، التي وقعتها مع تركيا والأمم المتحدة وأوكرانيا، إلى أجل غير مسمى.

وأوضحت الوزارة أن القوات الأوكرانية، تحت غطاء ممر إنساني مخصص لتصدير الحبوب، شنت في 29 أكتوبر، هجمات مكثفة على السفن والبنية التحتية لأسطول البحر الأسود في سيفاستوبول.
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