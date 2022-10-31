التضخّم في بولندا يُسجّل رقما قياسياً

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أفادت مكتب الإحصاء العام لجمهورية بولندا (GUS)، بأن التضخم في بولندا في شهر أيلول الماضي حطم رقما قياسيا هو الأول في 25 عاما.ووفقا لبيانات المكتب فقد بلغ التضخم في بولندا الشهر الماضي مستوى 17.2% مقارنة بشهر أيلول من العام الماضي، وهو رقم قياسي يتم تسجيله للمرة الأولى منذ العام 1997، حينها تم تسجيل 17.8%.ويتوقع المكتب أن يكون التضخم الشهر الجاري وفقا للبيانات الأولية عند مستوى 17.9% مقارنة بشهر تشرين الاول 2021، ومقارنة بشهر أيلول 2022 تكون الأسعار قد صعدت بنسبة 1.8%.