23
o
بيروت
24
o
طرابلس
6
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
23
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تتحدث عن خسائر أوكرانيا بعد الضربات الأخيرة.. ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
31-10-2022
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الاثنين، تنفيذ هجمات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز التحكم التابعة للقوات الأوكرانية بالإضافة إلى محطات ومراكز الطاقة في أوكرانيا.
ونقلت وكالة "إنترفاكس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها :"تم تنفيذ هجمات بأسلحة دقيقة بعيدة المدى على مراكز التحكم التابعة للقوات الأوكرانية بالإضافة إلى محطات ومراكز الطاقة في أوكرانيا وتحقيق كل الأهداف التي وضعت لعمليات اليوم".
Advertisement
وأضافت: "استهداف ومقتل أكثر من 60 من الجيش الأوكراني في ضربات نفذت في إقليم دونتيستك.. وتدمير 4 مستودعات للأسلحة والذخائر و13 مسيرة أوكرانية في خيرسون وفي إقليم دونيتسك".
من جهته، أفاد رئيس الوزراء الأوكراني دنيس شميكال بـ"انقطاع الكهرباء عن مئات البلديات في أكثر من 7 مناطق أوكرانية نتيجة القصف الصاروخي الروسي".
واتهم شميكال "روسيا باستهداف البنية التحتية المدنية الحساسة وليس العسكرية"، وتابع: "القصف الصاروخي الروسي عبر الصواريخ والمسيرات الاثنين استهدف 10 مناطق حيث تضررت أكثر من 18 منشأة، ومعظم الأهداف التي تم استهدافها ترتبط بالطاقة والكهرباء".
برنامج خدمة الجيش الإلزامية
كشفت قيادة الأركان الروسية عن بدء المرحلة الخريفية من برنامج خدمة الجيش الإلزامية الثلاثاء، مشيرة إلى أن ذلك "لا علاقة له بالعملية العسكرية المستمرة في أوكرانيا".
وذكرت، في بيانها: "ستتم هذه المرحلة، وفق بنودها وخططها الاعتيادية المنصوص عليها في الدستور الروسي".
وأكدت قيادة الأركان أن "من سيتم استدعاؤه من الشباب لإتمام الخدمة الإلزامية، اعتبارا من الغد، لن يتم إرسالهم إلى جبهات القتال، كما لن يتم إرسالهم إلى مناطق التماس وإلى المناطق والأقاليم التي ضمتها روسيا مؤخرا إلى كيانها".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
Lebanon 24
فيديو ينتشر بقوّة بعد مغادرة عون قصر بعبدا.. ما هو وما حقيقته؟
12:33 | 2022-10-30
30/10/2022 12:33:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
Lebanon 24
إشكالٌ يهزّ برجا ويُوقع 7 جرحى.. التوتر كبير وفيديو يرصد المشهد!
13:14 | 2022-10-30
30/10/2022 01:14:22
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الكهرباء.. ماذا سيحصل ظُهراً؟
06:15 | 2022-10-31
31/10/2022 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
بشأن الدولار.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
06:45 | 2022-10-31
31/10/2022 06:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة.. هذا ما سيفعله برّي بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
خطوة مُرتقبة.. هذا ما سيفعله برّي بعد انتهاء عهد عون
14:33 | 2022-10-30
30/10/2022 02:33:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
12:15 | 2022-10-31
استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية.. وتركيا تسعى لإنقاذ الاتفاق
12:00 | 2022-10-31
إعلانٌ روسي يهمّ "الدول الفقيرة".. ما الذي ستفعله موسكو؟
11:30 | 2022-10-31
وزير الخارجية الأردني: لا بدّ من وجود دور عربي قيادي لحلّ الأزمة السوريّة
11:00 | 2022-10-31
قنبلة أميركيّة تُخيف موسكو.. تعرفوا على خصائص "الشبح النووي"
10:30 | 2022-10-31
اعتقال إرهابي خطير في العراق.. من هو؟
10:12 | 2022-10-31
الانتخابات الإسرائيلية.. نتنياهو يتطلع إلى دعم سياسي من اليمين المتطرف
فيديو
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
Lebanon 24
بعد ظهورها بملامح مختلفة وتعرضها للانتقادات: هيفا وهبي ترد على طريقتها.. ظهرت وهي ترقص احتفالا! (فيديو)
04:24 | 2022-10-31
31/10/2022 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. مغنٍّ شهير يغضب ويكسر كاميرا أحد المعجبين!
09:00 | 2022-10-29
31/10/2022 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
Lebanon 24
"كنا نستحم سويا".. جويل ماردينيان وزوجها يُثيران ضجة بتصريحاتهما الجريئة عن حياتهما الزوجية! (فيديو)
05:39 | 2022-10-29
31/10/2022 18:18:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact