تقرير يكشف السّر.. هكذا تعملُ روسيا على تغذية جيشها في أوكرانيا

2- درب الجيش الأميركي هذه القوات على مدى 20 عاما، بعد دخولها أفغانستان عام 2001.

3- عدد تلك القوات لم يتجاوز 12 ألفا قبل خروج القوات الأميركية من أفغانستان.

4- الكثير من عناصر تلك القوات هرب للخارج خوفا من حركة طالبان بعد وصولها للحكم في آب 2021.

5- ما يجذب روسيا لضم المقاتلين الأفغان أن لديهم معنويات قتالية عالية، ويتمتعون بالخبرة القتالية، وقد صنعوا الفارق في التسعينيات عندما ساندوا أذربيجان ضد أرمينيا.توقع الباحث السياسي الأفغاني، عبيد الله بهير، المحاضر السابق بالجامعة الأميركية في أفغانستان، أن تنجح روسيا في تحقيق هدفها، لأن الكثير من أفراد الكوماندوز الأفغاني يعانون من عدم وجود مصدر للدخل، وقسم كبير هرب للخارج، ما قد يسهل على موسكو تجنيدهم حال تقديمها إغراءات مادية.وأضاف بهير: "كيف لموسكو أن تثق بقوات كان ولاءها التام للولايات المتحدة الأميركية؟".من جانبه، أشار رئيس مركز أفغانستان للدراسات والإعلام إلى عراقيل قد تواجه روسيا، مثل عدم سماح واشنطن بانضمام المقاتلين الأفغان لجانب موسكو في الحرب، وسعيها إلى استقطاب هؤلاء المقاتلين إلى جانب أوكرانيا.وأوضح وزين أن الأفغان يأخذون موقفا عدائيا من روسيا بسبب الحرب بعهد الاتحاد السوفياتي من 1979 ولغاية 1989.واعتبر بهير في حديثه لموقع "سكاي نيوز عربية" أن "طالبان" كررت خطأ الأميركان في العراق حين فككوا الجيش العراقي، فهي رفضت دمج الكوماندوز الأفغاني في النظام الجديد بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان، ما دفعهم للهروب خوفا من انتقامها، وباتوا لقمة سهلة للعمل كمرتزقة.ودعا الباحث السياسي الأفغاني حكومة "طالبان" بأن تسبق هي التنافس الروسي الأميركي حول الكوماندوز الأفغاني، وتبادر لجذبه ودمجه في القوات الأفغانية، محذرا من أن الأمر قد لا يقتصر على مجرد جذب موسكو لعناصر مدربة، لكن قد يمتد لتوريط أفغانستان في حرب أكبر منها، ويخل بأمنها القومي.