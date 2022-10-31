قنبلة أميركيّة تُخيف موسكو.. تعرفوا على خصائص "الشبح النووي"

أثار قرار الولايات المتحدة نشر النسخة المحدثة من القنبلة النووية "بي 61 - 12" في قواعد حلف الناتو بأوروبا، غضب موسكو التي قالت إن ذلك من شأنه أن يخفض "الحد الأدنى للانتشار النووي"، وأنها ستأخذ ذلك بعين الاعتبار في تخطيطها العسكري.

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وأكدت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، إن نشر القنبلة التكتيتية "بي 61-12" بالقواعد الأوروبية سيكون في غضون كانون الأول المقبل.



1- ما هي القنبلة الأميركية "بي 61" ؟



2- تم تطويرها لأول مرة في الستينيات. وأكدت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، إن نشر القنبلة التكتيتية "بي 61-12" بالقواعد الأوروبية سيكون في غضون كانون الأول المقبل.2- تم تطويرها لأول مرة في الستينيات.

3- تتضمن عشرات الإصدارات وخرج معظمها من الخدمة.

4- تم اختبارها لأول مرة بعد أزمة الصواريخ الكوبية 1962.

5- قنبلة نووية تكتيتكة.

ما هي خصائص النسخة المحدثة "بي61-12"؟



1- برنامج تحديثها تبلغ كلفته 10 مليارات دولار، تديره وزارة الطاقة الأميركية.

2- تمت الموافقة على البرنامج في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.

3- يهدف البرنامج إلى استبدال حوالي 100 قنبلة مخزنة في القواعد الجوية في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا.

4- طولها 3.6 متر.

5- تحمل رأسا نووية أقل قوة مقارنة بالإصدارات السابقة.

6- دقيقة جداً وتستطيع اختراق سطح الأرض.

7- ستحل محل ثلاثة طرز أخرى من "بي 61" في المخزونات، تحمل أرقاما "بي 61- 3 و4 و7".