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عربي-دولي

قنبلة أميركيّة تُخيف موسكو.. تعرفوا على خصائص "الشبح النووي"

Lebanon 24
31-10-2022 | 11:00
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أثار قرار الولايات المتحدة نشر النسخة المحدثة من القنبلة النووية "بي 61 - 12" في قواعد حلف الناتو بأوروبا، غضب موسكو التي قالت إن ذلك من شأنه أن يخفض "الحد الأدنى للانتشار النووي"، وأنها ستأخذ ذلك بعين الاعتبار في تخطيطها العسكري.
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وأكدت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية، إن نشر القنبلة التكتيتية "بي 61-12" بالقواعد الأوروبية سيكون في غضون كانون الأول المقبل.

1- ما هي القنبلة الأميركية "بي 61" ؟

2- تم تطويرها لأول مرة في الستينيات.
3- تتضمن عشرات الإصدارات وخرج معظمها من الخدمة.
4- تم اختبارها لأول مرة بعد أزمة الصواريخ الكوبية 1962.
5- قنبلة نووية تكتيتكة.
ما هي خصائص النسخة المحدثة "بي61-12"؟

1- برنامج تحديثها تبلغ كلفته 10 مليارات دولار، تديره وزارة الطاقة الأميركية.
 
2- تمت الموافقة على البرنامج في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما.
 
3- يهدف البرنامج إلى استبدال حوالي 100 قنبلة مخزنة في القواعد الجوية في ألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وهولندا وتركيا.
4- طولها 3.6 متر.
5- تحمل رأسا نووية أقل قوة مقارنة بالإصدارات السابقة.
 
6- دقيقة جداً وتستطيع اختراق سطح الأرض.
7- ستحل محل ثلاثة طرز أخرى من "بي 61" في المخزونات، تحمل أرقاما "بي 61- 3 و4 و7".
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