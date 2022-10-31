اعتقال إرهابي خطير في العراق.. من هو؟

بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة @mohamedshia ، جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts ينفذ عملية نوعية تسفر عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المُكنى " أبو حمزة المتويتي " أمني في قاطع الداخل ضمن مايعُرف بولاية كركوك. pic.twitter.com/N8iPtwA6rp
— يحيى رسول | Yehia Rasool (@IraqiSpoxMOD) October 31, 2022
بناءً على توجيهات السيد القائد العام للقوات المسلحة @mohamedshia ، جهاز مُكافحة الإرهاب @iraqicts ينفذ عملية نوعية تسفر عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المُكنى " أبو حمزة المتويتي " أمني في قاطع الداخل ضمن مايعُرف بولاية كركوك. pic.twitter.com/N8iPtwA6rp