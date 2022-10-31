اعتقال إرهابي خطير في العراق.. من هو؟

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أعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، الإثنين، القبض على القيادي الإرهابي "أبو حمزة المتويتي".وقال رسول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "بناء على توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، نفذ جهاز مُكافحة الإرهاب عملية نوعية أسفرت عن إلقاء القبض على القيادي الإرهابي المُكنَّى "أبو حمزة المتويتي".وأضاف أن "الإرهابي هو أمنيٌّ في قاطع الداخل ضمن ما يعُرف بولاية كركوك، والذي عمل سابقاً كآمر لكتيبة الاقتحامات لما تُعرف بفرقة الفُرقان بولاية نينوى التابعة لعصابات داعش الإرهابية".