إعلانٌ روسي يهمّ "الدول الفقيرة".. ما الذي ستفعله موسكو؟

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن روسيا تضمن استعدادها للتعويض عن انخفاض كميات الحبوب لدى البلدان الأكثر فقرا في أفريقيا على نفقتها الخاصة، مشيرا إلى أن قضية "اتفاقية الحبوب" معقدة وتحتاج إلى حل.

Advertisement

وقال بيسكوف، ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت روسيا الاتحادية لديها طريقة لكيفية تنفيذ دعم الدول الأفريقية بعد تعليق مشاركة روسيا في "اتفايقة الحبوب"، إن هذه القضية معقدة ولم يتم حلها بعد، وأضاف: "كان هناك أيضا بيان أدلى به وزير الزراعة لدينا (في روسيا)، دميتري باتروشيف، الذي قال إنه على استعداد لتعويض النقص في الكميات (القمح) لدى البلدان الأشد فقراً".

وذكر بيسكوف بقضية عدم توريد الحبوب إلى الدول الأكثر فقرا من خلال "اتفاقية الحبوب" وقال: "مرة أخرى، أغتنم هذه الفرصة لأذكركم أن حصة صغيرة فقط من جميع الحبوب الموردة عبر هذه الصفقة (اتفاقية الحبوب) ذهبت إلى البلدان الأفقر"، وأضاف موضحا أن "كل ما تبقى لم يتم تسلميه إلى البلدان الفقيرة الموجودة في أوروبا".



وقال بيسكوف ردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن مواصلة "صفقة الحبوب" دون مشاركة روسيا: "في الظروف التي تشير فيها روسيا إلى استحالة ضمان سلامة الملاحة في هذه المناطق، بالطبع، من غير المرجح أن يتم تنفيذ مثل هذه الصفقة. وقد تأخذ طابعا مختلفا، أكثر مخاطرة وخطورة وغير مضمونة".

وأوضح بيسكوف، ردّا على سؤال حول ما إذا كان الكرملين قد تلقى أدلة على تورط بريطانيا في هجمات على السفن وخطوط أنابيب من "التيار الشمالي" من وزارة الدفاع، أن "بيانات وزارة الدفاع كافية للجميع، وهي تسترشد بالمعلومات والبيانات التي يمكن جمعها، وتعلنها. إنها (بيانات الدفاع الروسية) أكثر من مجرد مصدر رسمي يستحق الثقة المطلقة".

وبدوره، أعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن روسيا ستفي بكافة التزاماتها لتوريد القمح لمصر، بعد تعليق مشاركتها في "صفقة الغذاء" ونتوقع إيجاد أفضل الحلول التي من شأنها استمرار التعاون في هذا المجال.

وقال بوغدانوف للصحفيين، ردا على سؤال حول مدى تأثير تعليق مشاركة روسيا في "صفقة الغذاء" على توريد القمح الروسي لمصر: "كل ما اتفقنا عليه مع شركائنا، بما في ذلك شركاء مهمين مثل مصر، والتي لدينا معها قدر كبير جدا من التعاون في مختلف المجالات، سيتم تنفيذه".

وقررت موسكو، في وقت سابق، تعليق مشاركتها في صفقة الحبوب الموقعة في تموز الماضي، وذلك تعليقا على الهجوم الإرهابي الأوكراني على أسطول البحر الأسود الروسي.

وصرحت وزارة الدفاع الروسية، يوم السبت 29 تشرين الأول، أن سفن أسطول البحر الأسود الروسي، التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، تشارك في ضمان أمن "ممر الحبوب".