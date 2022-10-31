إبتداءً من الغدّ وبسبب الحرب الأوكرانيّة... دولة أوروبيّة تُعلن عن زيادة استعداد قواتها

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أعلن رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، أنه بداية من 1 تشرين الثاني، سيزيد الجيش النرويجي من مستوى استعداد القوات المسلحة وذلك على خلفية الصراع في أوكرانيا.ونقلت وسائل إعلام نروجية عن رئيس الوزراء قوله، اليوم الاثنين: "إن أهم مهمة للقوات المسلحة هي الحفاظ على السلام وضمان الأمن ومنع النزاعات. ولحل هذه المهمة يجب أن نكيف أنشطتنا مع الوضع الموجودين فيه".وأضاف أن "الحرب في أوكرانيا تجبر كل دول الناتو على توخي مزيد من اليقظة. يجب علينا زيادة مستوى الاستعداد في بلدنا".