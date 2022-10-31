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عربي-دولي

إبتداءً من الغدّ وبسبب الحرب الأوكرانيّة... دولة أوروبيّة تُعلن عن زيادة استعداد قواتها

Lebanon 24
31-10-2022 | 12:30
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أعلن رئيس الوزراء النرويجي جوناس جار ستور، أنه بداية من 1 تشرين الثاني، سيزيد الجيش النرويجي من مستوى استعداد القوات المسلحة وذلك على خلفية الصراع في أوكرانيا.

ونقلت وسائل إعلام نروجية عن رئيس الوزراء قوله، اليوم الاثنين: "إن أهم مهمة للقوات المسلحة هي الحفاظ على السلام وضمان الأمن ومنع النزاعات. ولحل هذه المهمة يجب أن نكيف أنشطتنا مع الوضع الموجودين فيه".
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وأضاف أن "الحرب في أوكرانيا تجبر كل دول الناتو على توخي مزيد من اليقظة. يجب علينا زيادة مستوى الاستعداد في بلدنا".
 
 
(روسيا اليوم)
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