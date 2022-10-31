في بلدٍ عربيّ.. محاولة غريبة لتهريب دولار ويورو في المطار (فيديو)

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نشرت وزارة الداخلية المصرية فيديو لمحاولة غريبة تهريب عملات أجنبية "دولار ويورو" داخل طيور مجمدة.وتمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي من ضبط ذلك الشخص، لحيازته مبالغ مالية "عملات أجنبية" بلغت 143 ألف دولار تقريبا، وما يزيد عن 91 ألف يورو.وكانت تلك الأموال مخبأة داخل طيور مجمدة "دجاج"، وحاول المتهم السفر بها خارج البلاد على متن رحلة متجهة إلى إحدى الدول الأجنبية.